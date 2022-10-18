YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Osmaniye'de mazot yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı

Osmaniye'de mazot yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı

18.10.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de mazot yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı

Osmaniye'de mazot yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, seyir halindeyken alev alan mazot yüklü tankerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SF 672 plakalı mazot yüklü tankerde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi Şekerdere mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, tankeri emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Polis ve jandarma ekibi de otoyolda güvenlik önlemi aldı.

Osmaniye'de mazot yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardıOsmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper LigiTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada bakkalı öldüren zanlı tutuklandıİzmir'de akrabalar arasındaki kavgada bakkalı öldüren zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Düziçi

Osmaniye Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:19
Sabah
06:38
Öğle
12:25
İkindi
15:32
Akşam
18:02
Yatsı
19:17
Osmaniye ECZANELER
Osmaniye ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.