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Osmaniye’de öğrenci taşıyan iki minibüs kaza yaptı: 20 yaralı

OSMANİYE HABERLERİ  | 21.02.2020 19:56 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde öğrenci taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 öğrenci yaralandı.Kaza, saat 15.52 sıralarında İstiklal Mahallesi Akpak Dede Cami mevkiinde meydana geldi.

Osmaniye’de öğrenci taşıyan iki minibüs kaza yaptı: 20 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde öğrenci taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 15.52 sıralarında İstiklal Mahallesi Akpak Dede Cami mevkiinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ö.C. idaresindeki 80 AAB 225 plakalı öğrenci servisi ile O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis araçları kaldırımın üzerinde üst üste durdu. Çevredekilerin yardımı ile servislerden öğrenciler çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ciddi olan öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 16 kişi tedavisinin ardından taburcu edildi. 4 yaralının ise Osmaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi

Osmaniye’de öğrenci taşıyan iki minibüs kaza yaptı: 20 yaralı

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Cadde Park Avm Özlen Eczanesi
Merkez
Sarpkaya Eczanesi
Merkez
Topal Eczanesi
Merkez
Savrun Eczanesi
Kadirli
Serkan Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Yardım Eczanesi
Bahce
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