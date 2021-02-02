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Osmaniye'de otomobilin arkasına bağladığı atı uzun süre koşturan sürücüye para cezası

02.02.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Atın, otomobilin arkasından koşturulması cep telefonu kamerasına yansıdı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin arkasına bağladığı atı uzun süre koşturan sürücüye para cezası verildi.

İlçe merkezinde aracıyla seyir halindeki sürücü, bir otomobilin arkasına bağlanıp koşmaya zorlanan atı görünce cep telefonu kamerasıyla olayı kayda aldı.

Atın, uzun süre hızla giden otomobilin arkasından koşmak zorunda kalmasını görüntüleyen kişi, daha sonra durumu polise bildirdi.

Polis ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla adresini tespit ettikleri sürücüye, "hayvana eziyet" suçundan 1033 lira ceza kesti.

Korumaya alınan at da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.

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