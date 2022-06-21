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Osmaniye'de oynarken çaya düşen çocuğu boğulmaktan zabıta kurtardı

21.06.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mesire alanında oynarken dereye düşen çocuğu boğulmaktan zabıta memuru kurtardı.

Sabun Çayı'nda oynayan bir çocuğun yüz üstü suya düştüğünü ve çırpındığını gören Düziçi Belediyesinde görevli zabıta memuru Hüseyin Bozlak, koşarak duruma müdahale etti. Bozlak, sudan çıkartıp boğulmaktan kurtardığı çocuğu ailesine götürdü.

Hüseyin Bozlak, AA muhabirine, belediyeye ait Sabun Çayı Mesire Alanı'nda görevli olduğunu söyledi.

Mola verdiği sırada suda oynayan çocukları gördüğünü ve onları izlemeye başladığını dile getiren Bozlak, "Aralarında 1 yaşlarında bir çocuk vardı ve zor yürüyebiliyordu. Bir an kafamı çevirip tekrar o tarafa baktığımda çocuğun yüz üstü suya düştüğünü ve çırpındığını gördüm. Hemen oradaki çocuklara bağırdım ve koşmaya başladım, çocuğu sudan aldım." diye konuştu.

Aldığı ilk yardım eğitimini uyguladığını ve çocuğun bu sayede nefes almaya başladığını anlatan Bozlak, çocuğu daha sonra ailesine teslim ettiğini belirtti.

Öte yandan, çocuğun suya düşmesi ve Bozlak'ın çocuğu sudan çıkarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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