Osmaniye’de özel sporcular şampiyonluk için yarıştı

Osmaniye Liseler Kampüsünde açılış korteji ile başlayan şampiyonada Osmaniye Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Müdürlüğü öğrencilerinin sunduğu halk oyunları gösterisinin ardından yarışlar yapıldı. Tezahüratlar eşliğinde yarışları başarıyla tamamlayan özel sporculardan dereceye giren sporculara madalyaları Vali Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları tarafından verildi.

"Cumhurbaşkanımızın bu çocuklarımızı kucaklamasıyla artık özel sporcular ülkemizde ve dünyada altın çağını yaşıyor" diyen Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “Son yıllarda, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çocuklarımızı kucaklamasıyla artık özel sporcular ülkemizde ve dünyada altın çağını yaşıyor. Bizim federasyon olarak amacımız, 81 ilde bütün kapılara gidip, evlere dokunup bu günahsız yavruları evlerden çıkarıp onlara spor yaptırmaktır. Her özel çocuğun yapabileceği bir spor var sloganıyla 81 İle giderek onları hayatla buluşturuyoruz” dedi.

Şampiyonada konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Özel sporcularımızın sosyal hayatın içinde aktif yer almaları, iyi bir sporcu olarak yetiştirilmelerinin sağlanması anlamında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Özel çocuklarımızın, gençlerimizin hayatla barışık yetişmeleri, sosyal hayat içinde çok etkin olmaları, bizleri gururlandıran başarılarının altında bir emek, çaba var. Özel çocuklarımızın her zaman el üstünde tutulmaları ve bugün kazandıkları başarılarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emekleri, katkıları çok büyüktür. Minnettarız. Bugün buraya gelerek çocuklarımıza destek olan ailelerine çok teşekkür ediyorum. Federasyon Başkanımızı yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı kutluyorum. İl Müdürlüğümüze ve emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, özel sporcularımıza başarılar diliyorum. Yolları açık olsun, başarıları daim olsun inşallah” diye konuştu.

