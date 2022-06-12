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Osmaniye'de park halindeki otomobil yandı

12.06.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de park halindeki otomobil yandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İrfanlı Mahallesi'nde park halindeki 76 DD 591 plakalı otomobilde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

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