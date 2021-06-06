Osmaniye'de trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Özkan Solak idaresindeki otomobilin Söğütlüdere köyü yakınlarında yol kenarına devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişiden Selma Solak, ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Özkan Solak'ın kullandığı 01 D 7388 plakalı otomobil, dün yol kenarına devrilmiş, kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı.



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