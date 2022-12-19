Osmaniye'de uygulamadan kaçıp polise ateş açan 2 zanlı tutuklandı

Kent merkezinden Kadirli'ye uyuşturucu sevk edileceği bilgisini alan polisin, 16 Aralık'ta oluşturduğu uygulama noktasından kaçarken 2 polis aracına çarpıp ekiplere de pompalı tüfekle ateş açan şüphelilerin bulunduğu hafif ticari araçtaki 4 şüpheliden Bekir G. ve Mesut S. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Sefa K'nin, polislerin açılan ateşe karşılık vermesi sonucu öldüğü olay gecesinde gözaltına alınan Oğuzhan B. ile tedavilerinin ardından emniyete götürülen 2 kişinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Bekir G. ve Mesut S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Oğuzhan B. serbest bırakıldı.

OLAY

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 Aralık'ta Kadirli ilçesine hafif ticari araçla uyuşturucu sevk edeceği belirlenen zanlılara uygulama noktasında "dur" ihtarında bulunulmuştu. Kaçmaya başlayan zanlıların 2 polis aracına çarpıp ekiplere de ateş açması üzerine şüphelilere karşılık verilmişti.

Araçta bulunan 4 zanlıdan 3'ü yaralanmış, hastaneye kaldırılan 1'i yaşamını yitirmiş, olayda yara almayan kişi ise gözaltına alınmıştı. Araçta, ruhsatsız pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

