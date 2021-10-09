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Osmaniye'de yamaç paraşütçüleri 1100 rakımdaki yayladan uçuş yaptı

09.10.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de yamaç paraşütçüleri 1100 rakımdaki yayladan uçuş yaptı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali'nde sporcular, 1100 rakımdaki yayladan havalandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi Belediyesince Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen festivaldeki konuşmasında, etkinlikte yurt genelinden 91 sporcunun ağırlandığını söyledi.

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner de festivalin, ilçenin tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, sporcuların yarın da 2220 rakımlı Düldül Dağı'nda uçuş yapacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından sporcular, paraşütleriyle uçuş gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, sporcuların gökyüzünde süzülmesini ilgiyle izledi.

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