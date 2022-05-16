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Osmaniye'de yaralı bulunan karaca yavrusu tedaviye alındı

16.05.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de yaralı bulunan karaca yavrusu tedaviye alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca yavrusu tedavi ediliyor.

İlçeye bağlı Sarayova köyü ormanlık alanında yaralı halde bulunan karaca yavrusu, Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme ekiplerince vatandaşlardan teslim alınarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine götürüldü.

Karacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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