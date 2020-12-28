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Osmaniye’de yılbaşı ve korona virüs tedbirleri

OSMANİYE HABERLERİ  | 28.12.2020 08:37 | Son Güncelleme

Osmaniye’de yılbaşı öncesinde ve akşamında Covid-19 tedbirleri kapsamında alınacak önlemlerle genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemler belirlendi.İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin aldığı ek tedbirler 81 il valiliğine gönderildi.

Osmaniye’de yılbaşı öncesinde ve akşamında Covid-19 tedbirleri kapsamında alınacak önlemlerle genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemler belirlendi.
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin aldığı ek tedbirler 81 il valiliğine gönderildi. Bu kapsamda Osmaniye Valiliği tarafından, yılbaşı öncesinde ve gecesinde alınan Covid-19 tedbirleri ile genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemler belirlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Toplum sağlığının korunmasının her şeyden önce geldiği, milletimizin her ferdinin fedakârlık yaptığı ve bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi düşüşün sağlandığı bu süreçte salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmaması tercih değil zorunluluktur. Bu amaçla yılbaşı akşamında başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca tam mesai yapılarak, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan diğer önlemlerle birlikte, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler de dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmamasına yönelik gerekli planlama, koordinasyon ve denetim faaliyetleri eksiksiz şekilde yerine getirilecek. Alınan tedbirlerin tam anlamıyla uygulanması amacıyla ilgili tüm birimlerin kesintisiz mesai yapması sağlanacak. İl ve ilçelerde alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına yönelik vali/kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, 112 Acil Çağrı Merkezleri, zabıta teşkilatı başta olmak üzere tam mesai yapılarak herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek. Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi sağlanacak. Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde teşkil edilen Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken/çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak. Barınaklar ile orman, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına mama, yem, yiyecek bırakılmasına özen gösterilecek. Bakanlığımızın ilgili birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler/kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek” denildi.
Alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara idari işlem başlatılacağı, suç teşkil eden davranışlara da adli işlem başlatılacağı belirtildi.

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