Osmaniye'de yolda mahsur kalanlara akaryakıt desteği

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara yiyecek, içecek ve akaryakıt desteğinde bulunuldu, 317 kişi misafirhanelere yerleştirildi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtti.
Ekiplerin kapanan yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade eden Yılmaz, Osmaniye-Gaziantep kara yolu, Bahçe ilçesi sonrasında trafiğe kapanması nedeniyle yolda mahsur kalanlar olduğunu söyledi.
Yolda mahsur kalanları ziyaret ettiklerini aktaran Yılmaz, 317 kişiyi kamu misafirhanelerine yerleştirildiğini, ayrıca yiyecek, içecek ve yakıt desteğinde bulunduklarını belirtti.
Ekiplerin çalışması sonucu Osmaniye-Gaziantep kara yolunun ulaşıma açıldığını dile getiren Yılmaz, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ilçesi ile Nurdağı arasının ise kapalı olduğunu ifade etti.
Yılmaz, kar yağışının etkisini yitirdiği kentte karayolları ekiplerinin kapanan yolda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.
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