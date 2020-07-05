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Osmanlı yadigarına Altındağ’dan destek

ANKARA HABERLERİ  | 05.07.2020 12:52 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, Sırbistan’ın Novi Pazar bölgesine maske, dezenfektan ve engelliler için tekerlekli sandalye gönderdi.Altındağ Belediyesi Covid-19 ile mücadele kapsamında bir dayanışmaya daha imza attı.

Altındağ Belediyesi, Sırbistan’ın Novi Pazar bölgesine maske, dezenfektan ve engelliler için tekerlekli sandalye gönderdi.
Altındağ Belediyesi Covid-19 ile mücadele kapsamında bir dayanışmaya daha imza attı. Belediye tarafından Covid-19 salgını nedeniyle, Osmanlı’nın Balkanlar’daki son sancağı olan Sırbistan’ın Novi Pazar bölgesindeki insanlara maske, dezenfektan ve engelliler için tekerlekli sandalye gönderildi.
Covid-19 ile mücadele kapsamında Altındağ’da çok önemli işbirliklerine imza attıklarını, el ele vererek dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bizim gönlümüz de sevgimiz de çok geniş. Gönül coğrafyamızın ulaştığı her yerdeyiz. Novi Pazar’daki soydaşlarımıza destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Onlara Altındağlı kadınlarımızın elleriyle diktiği maskeleri, dezenfektanları yolladık. Engelli kardeşlerimiz için tekerlekli sandalyeyi de unutmadık" dedi.

Altındağlı kadınların el emeği
Novi Pazar’a yola çıkan maskelerin Altındağlı kadınlar tarafından dikilen maskeler olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, "Pandemi sürecinin en başında, Altındağlı kadınlarımız elleriyle maske dikerek, altın değerinde bir destek vermişlerdi. Şimdi aynı desteği Balkanlar’daki soydaşlarımız için verdiler. Altındağlı kadınlarımızın diktiği maskeler, Novi Pazar’a doğru yola çıktı. Kardeşlerimize biraz olsun destek olabildiysek, ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

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