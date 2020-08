OSMEK’te kursiyerlerin yıl sonu gururu

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesindeki el sanatları kursuna katılan 32 kursiyer, mezuniyet heyecanı yaşadı.

Vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen OSMEK kurslarına katılan kursiyerler, pandemi sürecinde aldıkları telafi eğitimleriyle dönemlerini başarıyla tamamladı. Yaklaşık 4 ay boyunca çeyiz ürünleri hazırlama programından faydalanan kursiyerler, sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Cem Kürşad Hasanoğlu ve Raif Endar’ın yanı sıra Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman’ın elinden aldı.

Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, “Bizler, klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında sanattan spora, sosyal hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Her yaştan insanın faydalandığı OSMEK kurslarında öğrencilerimize hem yeteneklerini keşfetme, hem de sosyalleşme fırsatı tanıyoruz. Pandemi sürecinde istikrarını koruyarak kursunu tamamlayan ve emek gösteren herkesi yürekten kutluyorum” dedi.