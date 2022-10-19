OSTİM Dış Ticaret İstihbarat Merkezi açıldı

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü çatısı altında kurulan OSTİM Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM) törenle hizmete alındı.

OSTİM'den yapılan açıklamaya göre, OSTİM DTİM, işletmelerin yurt dışı pazarlarda rekabetçi konuma yükselmeleri, zamanında, doğru ve sağlam pozisyon alabilmeleri için çalışacak, firmaların sistemli şekilde küresel pazarlara açılmasının planlanmasında rol üstlenecek.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, OSTİM’in, Ankara'nın sanayileşmesine imza atan bir bölge olduğunu bildirdi. Sanayide ihracatın önemine işaret eden Aydın, "Son yıllarda Ticaret Bakanlığımız tarafından Türkiye’de Kümelenme Stratejisi oluşturuldu. Avrupa Birliği ile beraber yapılan bu çalışmaların içinde bizzat bulunduk. İş birliği, güç birliği ve ortaklaşa rekabetin oluşturduğu bu küme yapısının Türkiye'de de yapılması, buradaki arayışlarımıza ciddi bir karşılık oldu." ifadelerini kullandı.

- “Ankara ihracatına ciddi katkı sağlayacak”

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik de proje hazırlık sürecinde ihracat yapma kapasitesi en büyük olan OSB’leri incelediklerini kaydetti. Çelik, "OSTİM, Başkent ve İvedik OSB ile birlikte Ankara Sanayi ve Ticaret odalarının da paydaş olduğu 5 Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurmaya karar verdik. Dış ticaret istihbarat merkezleri, Ankara’nın ihracatının artmasına ciddi anlamda katkı sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

- “İhracat, global krizde en önemli nokta”

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur da OSTİM'in dünyada bir marka olduğunu vurguladı. Çamur, “Yurt dışında ülkeleri gezdiğimizde, ‘Nerede üretiyorsunuz?’ diye sorulduğu zaman 'Ankara' dediğimizde ardından bize ilk sordukları soru, 'OSTİM’de misiniz?' oluyor. Biz bununla gurur duyuyoruz. İhracat, ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntıda, dünyanın yaşadığı global krizde hepimizin hedeflediği en önemli nokta. OSTİM Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, sanayiciler olarak hepimize fayda sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

