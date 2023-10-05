ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: ÖSYM sınavları açıklandı mı, ne zaman yapılacak? KPSS, YKS, ALES, YDS...

ÖSYM sınav takvimi hakkında açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. 2024 yılında uygulanacak YKS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara girmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruları inceliyor. İşte 2024 ÖSYM sınav takvimi ile ilgili detaylar...
ÖSYM sınav takvimi 2024 henüz yayımlanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM sınav takvimi her sene güncellenmektedir. Bahsi geçen bilgiler Kasım ya da Aralık aylarında yayınlamaktadır.
STS Eczacılık sınav--- 15 Ekim / Başvuru: 31 Ağustos - 7 Eylül / Sonuç tarihi: 1 Kasım
YDS/2 sınav--- 22 Ekim / Başvuru: 1 - 11 Eylül / Sonuç: 7 Kasım
e-YDS/11 İngilizce sınav--- 11 Kasım / Başvuru: 24 Ekim - 2 Kasım / Sonuç tarihi: 11 Kasım
ALES/3 sınav--- 19 Kasım / Başvuru: 29 Eylül - 9 Ekim / Sonuç tarihi: 5 Aralık
e-YDS/12 İngilizce sınav--- 2 Aralık / Başvuru: 14 - 23 Kasım / Sonuç tarihi: 2 Aralık
İSG/2 sınav--- 10 Aralık / Başvuru: 26 Ekim - 2 Kasım / Sonuç tarihi: 3 Ocak 2024
YDUS/2 sınav--- 17 Aralık / Başvuru: 27 Ekim - 6 Kasım / Sonuç tarihi: 30 Ocak 2024