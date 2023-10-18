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ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2024 açıklandı mı?

18.10.2023 13:38 | Son Güncelleme:
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ÖSYM sınav takvimi 2024 ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. 2024 yılında yapılacak olan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri ile KPSS, ALES ve YDS gibi sınavlara girmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 açıklandı mı? İşte ÖSYM sınav takvimi 2024 hakkında ayrıntılar...

ÖSYM sınav takvimi 2024 vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Önümüzdeki sene YKS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara girmek isteyen kişiler internette aaraştırma yapıyor. Adayların gözü kulağı ÖSYM sınav takivimi için yapılacak açıklamada. Peki, ÖSYM sınav takvimi 2024 açıklandı mı? KPSS, YKS, ALES, YDS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM sınav takvimi 2024 henüz yayımlanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM sınav takvimi her sene güncellenmektedir. Bahsi geçen bilgiler Kasım ya da Aralık aylarında yayınlamaktadır.

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılında yapılacak olan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılması öngörülüyor.

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