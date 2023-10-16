ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024: YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2024 yayınlandı mı?

ÖSYM sınav takvimi hakkında açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 2024 yılında uygulanacak YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, ve DGS gibi sınavlara girmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruları inceliyor. İşte 2024 ÖSYM sınav takvimi ile ilgili detaylar...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi 2024 henüz yayımlanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM sınav takvimi her sene güncellenmektedir. Bahsi geçen bilgiler Kasım ya da Aralık aylarında yayınlamaktadır.

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

2024 yılında yapılacak olan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılması öngörülüyor.

