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ÖSYM’den sevindiren Malazgirt kararı

MUŞ HABERLERİ  | 24.12.2020 10:44 | Son Güncelleme

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ve AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz’in girişimleri Malazgirt ilçesine ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü kurulması onaylandı.Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini yürütecek ÖSYM Koordinatörlüğü, Muş’un ilçeleri olan Malazgirt, Bulanık ve Ağrı’nın Patnos ilçelerinde sınava girecek olan öğrencilere de hizmet verecek.

ÖSYM’den sevindiren Malazgirt kararı

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ve AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz’in girişimleri Malazgirt ilçesine ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü kurulması onaylandı.
Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerini yürütecek ÖSYM Koordinatörlüğü, Muş’un ilçeleri olan Malazgirt, Bulanık ve Ağrı’nın Patnos ilçelerinde sınava girecek olan öğrencilere de hizmet verecek. Önümüzdeki yıl hizmet vermeye başlayacak olan ÖSYM Malazgirt Sınav Koordinatörlüğü sayesinde Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak sınav merkezi sayesinde çevre ilçelerde ikamet eden öğrenciler günü birlik olarak sınavlara girebilecekler.
ÖSYM Malazgirt Sınav Koordinatörlüğünün açılacak olmasının ilçe ve bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, “2020/2021 eğitim öğretim yılında başvurusunu yaptığımız ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü, Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek’in katkılarıyla onaylandı. İlçemizdeki öğrencilerimizin sınavlara girmek için il merkezlerine sınavdan birkaç gün önceden gidip sınav öncesi yaşadıkları problemler, sınav sonuçlarını olumsuz etkilemekteydi. Bu anlamda ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü ilçemiz adına çok önemli bir kazanım olmuştur. Koordinatörlük, Malazgirt ve çevre ilçelerde bulunan ortaöğretim (lise) öğrencilerinin günü birlik sınavlara girmelerine imkân sağlamıştır. Bölge halkına hem ekonomik hem de sosyal açıdan sunduğu katkılarla haksız rekabeti ortadan kaldırmıştır. Başta Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek’in olmak üzere Muş Alparslan Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’a teşekkür ediyorum” dedi.

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