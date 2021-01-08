YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Otizmli Şerefcan’dan Sarıkamışa’a mektup var

Otizmli Şerefcan’dan Sarıkamışa’a mektup var

KARS HABERLERİ  | 08.01.2021 10:47 | Son Güncelleme

Bursa’da ikamet etmekte olan ilkokulu üçüncü sınıf öğrencisi hafif otizmli 9 yaşındaki Şerefcan Koçkar, Sarıkamış Şehitlerine bir mektup yazdı.Şerefcan Koçkar’ın anlamlı mektubunu öğretmeni Dilber Küçük tarafından sosyal medyada paylaşılan mektubu gören ve okuyunca çok duygulanan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Şerefcan’ın ailesiyle iletişime geçti.

Otizmli Şerefcan’dan Sarıkamışa’a mektup var

Bursa’da ikamet etmekte olan ilkokulu üçüncü sınıf öğrencisi hafif otizmli 9 yaşındaki Şerefcan Koçkar, Sarıkamış Şehitlerine bir mektup yazdı.
Şerefcan Koçkar’ın anlamlı mektubunu öğretmeni Dilber Küçük tarafından sosyal medyada paylaşılan mektubu gören ve okuyunca çok duygulanan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Şerefcan’ın ailesiyle iletişime geçti. Şerefcan’ın yazdığı mektuptan çok etkilendiğini belirten Öksüz, çocuklarını vatan, millet, bayrak sevgisiyle yetiştiren ailesi ve öğretmenine teşekküretti.
Vali Öksüz, Sarıkamış Şehitlerinin, Allahuekber Dağları’nda, Sarıkamış’ta, fedakârlığın, tahammülün, inancın, cesaretin, kahramanlığın ve kardeşliğin destanını yazdığını ifade etti Öksüz, aziz şehitlerimizin yaktığı meşalenin, sonsuza kadar yolumuzu aydınlatacağını söyledi.
Öksüz, Türk Milletinin bu destana sahip çıkacağını, kutsal emanetin asla ve asla yere düşürülmeyeceğini, şehitlerimizin mübarek al kanıyla yazdığı kahramanlık anıtı olan vatanımıza sahip çıkılacağını, korunacağını, gönlümüze ve dimağımıza nakşolan Şehitlerin adlarının, sonsuza kadar yaşayacağını kaydetti.
“İş te o mektup!”
Şerefcandan Sarıkamış’a mektup var.
“Canım şehit ve asker abilerim; ben 9 yaşında otizmli bir çocuğum. Kalbinde kocaman vatan, asker sevgisi olan bir çocuk. Bana bu sevgiyi öğreten canım ailem, canım öğretmenlerim Sarıkamış’ta şehit olan canım ağabeylerim sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız asker ağabeylerim. Sizleri göremesem de beni görün diye bir fotoğrafımı yollayacağım. Beni unutmayın olur mu?”
Mektuptan çok duygulanan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Şerefcan’a çeşitli hediyeler gönderdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

Kars Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:24
Öğle
12:19
İkindi
14:43
Akşam
17:04
Yatsı
18:29

Kars Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Özge Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.