Otla mücadele için aldıkları civcivlerle kaz çiftliği kurdular

BİLAL ALTIOK/HÜSEYİN ÇUBUK - Burdur'un Bucak ilçesinde ceviz bahçesindeki yabancı otları yemesi için kaz yetiştirmeye başlayan Tarık ve Ahmet Matur, bir yılda 1500 hayvandan oluşan çiftliğin sahibi oldu.

Akraba olan Tarık ile Ahmet Matur, 2017'de Burdur-Antalya kara yolu yakınındaki Seydiköy'de ceviz bahçesi oluşturdu. Yabancı otlarla başa çıkamayan ortaklar, aldıkları 50 kaz civcivi ile bu duruma çözüm bulmaya çalıştı.

Bahçedeki kaz sayısının giderek artması üzerine arık ile Ahmet Matur, kaz sayıları artınca ceviz bahçesini kaz çiftliğine dönüştürdü.

Zaman içinde kaz üretimi hızla artınca ve kaz üretiminin karlı bir iş olduğunu öğrenen Tarık ve Ahmet Matur, ceviz bahçesini bin 500 hayvanın bulunduğu kaz çiftliğine dönüştürdü.

Çiftlikte yıllık ortalama 10 bin kaz yumurtası ve 15 bin civciv üreten ortaklar, 3 yıldır Türkiye'nin birçok iline ve Orta Doğu ile Kafkas ülkelerine kaz ve kaz ürünleri gönderiyor.

- Kaz sektörünün bütün alanlarında üretim yapıyorlar

Üç çocuk babası 47 yaşındaki Tarık Matur, AA muhabirine, kaz çiftliği kurma düşünceleri olmamasına rağmen birden kazcı olduklarını söyledi.