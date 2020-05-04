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Otlamaya çıkan ineği doğurtmaya koştular

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.05.2020 10:12 | Son Güncelleme

Çanakkale Gelibolu’da merada otlamaya çıkan ineğin doğum sancısı tutunca, imdadına Malkara-Çanakkale otoyolu çalışanları yetişti.Şarköy - Gelibolu yolu üzeri Koruköy ile Kavakköy yakınlarında merada otlayan bir ineğin doğum sancısı tuttu.

Çanakkale Gelibolu’da merada otlamaya çıkan ineğin doğum sancısı tutunca, imdadına Malkara-Çanakkale otoyolu çalışanları yetişti.
Şarköy - Gelibolu yolu üzeri Koruköy ile Kavakköy yakınlarında merada otlayan bir ineğin doğum sancısı tuttu. Zor durumda kalan ineğin yardımına Malkara - Çanakkale otoyol inşaatında çalışan UMSAY elektrik personeli koştu. İneğe müdahale edilen personel, başarılı şekilde ineğin doğumunu yaptırdı.
Örnek davranış sergilen otoyol çalışanları, “İneğin acı içindeki sesini duyunca hemen yardıma koştuk. Şükürler olsun ki buzağıyı ölmek üzereyken, hayata kavuşturduk” diye konuştular.

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