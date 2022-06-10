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Oto tamircilerde "sağanak" yoğunluğu

10.06.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte hafta boyunca etkili olan yağmur nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarında zarar gören araçlar bakım servislerinde yoğunluk oluşturdu

FIRAT TAŞDEMİR - Ankara'da hafta boyunca etkisini sürdüren sağanakta hasar gören araçlar, bakım servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Başkentte etkili olan dolu ve sağanak, kent genelinde çok sayıda aracın sular altında kalmasına yol açtı, bu vasıtaların birçoğu kullanılamaz hale geldi.

Hasar gören araçlar nedeniyle tamirhanelerde yoğun mesai yaşanıyor.

Araç bakım servisi işletmecisi Berkan Durdu, AA muhabirine, hizmet verdikleri bölgenin çok yağış aldığını, dolaysıyla yağmur suları altında kalan çok sayıda taşıt sahibinin servislerine müracaat ettiğini söyledi.

Daha çok araçların alt kısımlarının hasar gördüğünü belirten Durdu, "Bardakla aracından su boşaltan hanımefendi de bizim müşterimiz. Onun arabası da pert olmuş durumda, yürümeyen bir araba. Donanımı olmayan arabalar sudan çıkmaz ve arıza yapar." dedi.

Su alan araçlar nedeniyle serviste yoğunluk yaşandığını ifade eden Durdu, "Ufak ve büyük arıza olmak üzere atölyemizde ciddi anlamda hasar gören araçlarımız var. Yetişebildiğimiz kadarını alıyoruz. Yetişemediğimizi bekletiyoruz ya da başka yerlere yönlendiriyoruz." diye konuştu.

Yağmur esnasında vasıtaların otopark, okul bahçesi ve açık alanlarda park edilmesini öneren Durdu, araçların tamiri noktasında sıkıntı çektiklerini, bazı yedek parçaları temin etmede sorun yaşadıklarını söyledi.

Yedek parçaların elde edilmesinin bir hafta ile altı ay arasında değiştiğini belirten Durdu, bunun da araç sahipleri için mağduriyet yarattığını dile getirdi.

Müşterilerden Engin Aksoy, sağanak esnasında köprü altında olduğunu ve aracının belli bir süre sular altında kalarak hasar gördüğünü anlattı.

Birkaç saat sonra çekicinin gelmesiyle taşıtının köprü altından çıkarıldığını belirten Aksoy, hasarlı aracının bakım servisinde beklediğini aktardı.

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