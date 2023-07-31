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Otobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı

31.07.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te şehir içi yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında yolcuların hayatını hiçe saydı.

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntü pes dedirtti. Aracı tek eliyle sürmeye çalışan ve direksiyon başında telefonla konuşan kural tanımaz şoför görenleri hayrete düşürdü. O anlar yolcuların kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te Yukarıbayır Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi arasında ring servisi yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü aracı sürücüsü kuralları hiçe sayarak yolcuların hayatını tehlikeye attı. Araç sürücüsü Yukarıbayır Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi hattında seyir halindeyken kurallara aykırı olarak dakikalarca cep telefonuyla konuşması ve ayakkabısını düzelmesi yolcuların dikkatinden kaçmadı. Cep telefonu ile konuşurken ve ayakkabısını düzeltirken direksiyonu tek eliyle yönlendiren otobüs şoförünün trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Otobüs şoförün pes dedirten tavrı ise 20 Ağustos 2022 yılında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen ve 16 ölü, 21 yaralı kişinin yaralanması ile sonuçlanan otobüs kazasını akıllara getirdi.

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