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Otobüs terminali hazır

KÜTAHYA HABERLERİ  | 31.05.2020 13:45 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde hazırlık çalışmaları ara vermeden devam ediyor.4 Nisan 2020 tarihinden bu yana yaklaşık 2 aydır süren seyahat kısıtlaması nedeniyle kapalı olan Kütahya Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 1 Haziran’da başlayacak olan seferler için hazırlıklar sürüyor.Vatandaşların gönül rahatlığı ile seyahat edebilmeleri için çalışmalarını titizlikle yürüten Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde dezenfeksiyon işlemlerine hız verdi.

Otobüs terminali hazır

Kütahya Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde hazırlık çalışmaları ara vermeden devam ediyor.
4 Nisan 2020 tarihinden bu yana yaklaşık 2 aydır süren seyahat kısıtlaması nedeniyle kapalı olan Kütahya Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 1 Haziran’da başlayacak olan seferler için hazırlıklar sürüyor.
Vatandaşların gönül rahatlığı ile seyahat edebilmeleri için çalışmalarını titizlikle yürüten Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde dezenfeksiyon işlemlerine hız verdi. Bu kapsamda yolcu indirme bindirme alanları, bilet satış büroları, bekleme salonları ve tuvaletler yoğun bir şekilde dezenfekte edildi.

Otobüs terminali hazır

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