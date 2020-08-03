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Otobüste sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS HABERLERİ  | 03.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

Sivas’ta kamyon ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Bağdat Caddesi Halil Rıfat Paşa köprüsü altında meydana geldi.

Sivas’ta kamyon ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Bağdat Caddesi Halil Rıfat Paşa köprüsü altında meydana geldi. E.C. idaresindeki 58 H 0102 plakalı özel halk otobüsü ile E.K.’nin kullandığı 58 BG 307 plakalı kum yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.Kazada iki sürücüde yaralanırken otobüs sürücüsü araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi ile olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüs sürücüsü sıkıştığı yerden, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Sivas Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

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Merkez
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Sarkisla
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