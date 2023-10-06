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Otogar savaş alanına döndü, "yolcu alma" tartışması kanlı bitti: 3 yaralı, 8 gözaltı

06.10.2023 07:37 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de otogarda faaliyet gösteren iki firma arasında yaşanan "yolcu alma" kavgasında 2 kişi silahla, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı. Polis ekiplerince de olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Otogar savaş alanına döndü, "yolcu alma" tartışması kanlı bitti: 3 yaralı, 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Otogarında meydana gelen olayda, Kırıkkale-Ankara seferi yapan iki minibüs firması yetkilileri arasında "yolcu alma" tartışması yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli şahıslar, birbirlerine pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Silahlı çatışma sırasında silahtan çıkan kurşun, otogarda bekleyen yolculardan G.P.’nin (56) bacağına isabet etti. Kavgaya karışan şahıslardan R.B. (46) silahla, S.Ç. (34) ise darp edilmesi neticesinde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, silahlı çatışmanın çıktığı alanda çok sayıda boş kovan ve kartuş ele geçirildi. Polis, silahlı kavgayla ilgilisi olduğu değerlendirilen 8 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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