İSTANBUL (AA) - Ellinci yaşına giren Otokoç Zincirlikuyu şubesi, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep marka araçların satışında 2021 Türkiye birincisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokoç, 2021 yılı içerisinde Fiat, Alfa Romeo ve Jeep marka araç satışlarında yüksek satış grafiği yakalayarak zirvedeki yerini aldı.

Şirketin en köklü perakende noktalarından biri olan Otokoç Zincirlikuyu şubesi, 50. yılında satış rekoru kırdı. Bu çerçevede İstanbul'da 50 yıldır müşterilerine hizmet veren Otokoç Zincirlikuyu, 2021 yılında Fiat, Alfa Romeo, Jeep’in en yüksek araç satışını gerçekleştirerek üç markanın da satış lideri oldu.

Aynı zamanda İstanbul'da da il birincisi olan Otokoç’un İstanbul Avrupa Şube Müdürü Mürsel Yakut’a plaketini,Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş Satış Direktörü Mahmut Karacan, Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü ve Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Perakendeciliği Direktörü Mert Atılgan, "Otokoç olarak Türkiye çapında olduğu gibi Zincirlikuyu'da da 50 yıldır müşterilerimizle buluşmaktan ve tercih edilmekten büyük mutluluk duyuyor, Otokoç Zincirlikuyu'ya olan güvenlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Elli yılın tecrübesi ve Otokoç Otomotiv’in dinamizmini yansıtan bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Nice başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Otokoç İstanbul Avrupa Şube Müdürü Mürsel Yakut ise, "Her zaman olduğu gibi müşterilerimize hem satış hem de satış sonrası hizmetlerimizde en iyi deneyimi yaşatarak liderliğimizi korumayı hedefliyoruz. Şubemizi bugüne taşıyan ve emekle nice başarılara imza atmamızı sağlayan tüm yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Otokoç’un Zincirlikuyu şubesi, Alfa Romeo ve Jeep marka araç satışında 2020 yılında da Türkiye birincisi olmuştu.

