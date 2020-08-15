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Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 4 Yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmak istemeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince akaryakıt istasyonuna girdi.Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Hamdi Önal idaresindeki 32 PN 648 plakalı Fıat marka otomobil Çelik köyü yol kavşağında önüne çıkan köpeğe çarpmamak istediğinde direksiyonu kırınca kontrolden çıktı.

Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 4 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmak istemeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince akaryakıt istasyonuna girdi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Hamdi Önal idaresindeki 32 PN 648 plakalı Fıat marka otomobil Çelik köyü yol kavşağında önüne çıkan köpeğe çarpmamak istediğinde direksiyonu kırınca kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yakıt istasyonuna önündeki tabelaya çarparak durabildi.
Yaşanan kazada sürücü Hamdi Önal, Metehan Önal, Miraç Önal ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 4 Yaralı

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