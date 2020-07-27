YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 27.07.2020 22:14 | Son Güncelleme

Sivas’ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.40 sıralarında Sultanşehir Bulvarı Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu mevkiinde meydana geldi.

Sivas’ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.40 sıralarında Sultanşehir Bulvarı Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu mevkiinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen A.A. idaresindeki 58 BE 147 plakalı FİAT marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol ortasındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Eniştesini kalbinden ve sırtında bıçakladı Korkunç olay! Eniştesini kalbinden ve sırtında bıçakladı
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Teknenin içinde ölü bulundu

Teknenin içinde ölü bulundu

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Sivas Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:20
Öğle
12:43
İkindi
16:37
Akşam
19:57
Yatsı
21:33

Sivas Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Dost Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Merkez
Nasuhoğlu Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ayağı pedala sıkıştı yardımına itfaiye koştu

Ayağı pedala sıkıştı yardımına itfaiye koştu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sivas Adliyesi karantina dedikodularına açıklık getirdi

Sivas Adliyesi karantina dedikodularına açıklık getirdi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.