YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Otomobil bariyerlere saplanıp parçalandı: 3 kişi yaralandı

Otomobil bariyerlere saplanıp parçalandı: 3 kişi yaralandı

27.04.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplanarak parçalandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere saplanıp parçalandı: 3 kişi yaralandı

Kaza, Çoban Dalçık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametinden Bolu istikametine seyir halinde olan İsa C. idaresindeki 41 ABK 864 idaresindeki Tofaş marka otomobil, sağanak yağış sebebi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere saplanarak parçalandı.

Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Parçalanan otomobilde sıkışan sürücü, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansla alındı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de pompalı tüfekle iş yerine ateş eden kadın gözaltına alındıDüzce'de pompalı tüfekle iş yerine ateş eden kadın gözaltına alındı
Adana'da sağanak ve dolu etkili olduAdana'da sağanak ve dolu etkili oldu
Yüksek hızlı tren Sivaslıları heyecanlandırdıYüksek hızlı tren Sivaslıları heyecanlandırdı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 27 Nisan Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:53
Öğle
12:58
İkindi
16:47
Akşam
19:53
Yatsı
21:23

Düzce Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Perşembe

Ayça eczanesi
Gumusova
Utku eczanesi
Merkez
Burak eczanesi
Merkez
Ümit eczanesi
Merkez
Aydin eczanesi
Kaynasli
Filiz eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Yigilca
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.