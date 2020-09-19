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Otomobil çocuğa çarptı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.09.2020 20:12 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Cendere Köprüsü yakınlarında otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Cendere Köprüsü’ne pikniğe giden Yıldız ailesi araçtan indikleri sırada 3 yaşındaki çocukları Beraat Gazi Yıldız yola çıkınca H.Y yönetimindeki 31 RAG 99 plakalı otomobil çarptı.Yaralanan çocuk ambulans ile Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Otomobil çocuğa çarptı

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Cendere Köprüsü yakınlarında otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cendere Köprüsü’ne pikniğe giden Yıldız ailesi araçtan indikleri sırada 3 yaşındaki çocukları Beraat Gazi Yıldız yola çıkınca H.Y yönetimindeki 31 RAG 99 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan çocuk ambulans ile Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Merkez
Güner Eczanesi
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Özdemir Eczanesi
Golbasi
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