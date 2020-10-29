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Otomobil direğe çarparak tarlaya düştü: 3 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 29.10.2020 15:21 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarparak tarlaya düşmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza Beyşehir-Konya Karayolu’nun 1.

Otomobil direğe çarparak tarlaya düştü: 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarparak tarlaya düşmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Beyşehir-Konya Karayolu’nun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli bekçi olduğu öğrenilen Mustafa U. (56) yönetimindeki 06 GE 4522 plakalı otomobil Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken ilçe merkezi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya düşen otomobilden yaralı çıkarılan sürücü ile Hatice U. ve Havvanur B. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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