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Otomobil hırsızı cezaevi firarisi çıktı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.09.2020 11:25 | Son Güncelleme

Eskişehir'de çaldığı otomobille kaçarken yakalanan zanlının, cezaevinden kaçtıktan sonra 12 hırsızlık olayına karıştığı, 7 suçtan arandığı ve 112 suç kaydının olduğu belirlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de cezaevinden firar ettikten sonra 12 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen hükümlü, çaldığı otomobille kaçarken polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şarhöyük Mahallesi'nde Mustafa Çiftçibaşı'na ait park halindeki 26 BP 115 plakalı otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgede geniş çaplı çalışma yapan polis, kentte meydana gelen 12 otomobilden hırsızlık olayının zanlısı olduğu belirlenen Azad K'yi kovalamaca sonucu 71 Evler Mahallesi'nde ara sokaklarda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, cezaevinden firar ettikten sonra 12 hırsızlık olayına karıştığı, 7 suçtan arandığı ve çoğunluğu hırsızlık suçlarından 112 suç kaydının bulunduğu belirledi.

Azad K'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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