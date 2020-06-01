YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.06.2020 14:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ali Dursun idaresindeki 46 LR 652 plakalı kamyonet ile aynı istikamete giden Ergün Karadağ idaresindeki 31 R 6616 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Karayolu 18.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ali Dursun idaresindeki 46 LR 652 plakalı kamyonet ile aynı istikamete giden Ergün Karadağ idaresindeki 31 R 6616 plakalı otomobil, Kahramanmaraş Karayolu 18. Kilometresinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Gamze Karadağ ile 1 yaşındaki Ali Asaf Karadaş yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:00
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:50
Yatsı
21:27

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Selda Eczanesi
Merkez
Tekin Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Turanlı Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İş yerine giren yılan yakalandı

İş yerine giren yılan yakalandı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.