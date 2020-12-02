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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 02.12.2020 16:43 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.10 sıralarında Kozanlı istikameti Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.10 sıralarında Kozanlı istikameti Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 06 AH 7039 plakalı otomobil ile İ.P. (22) idaresindeki 06 FH 9172 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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