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Otomobil ile süt tankeri çarpıştı: 2 yaralı

07.02.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Konya - Adana Karayolu üzerinde meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Konya - Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Y. idaresindeki 42 AHL 368 plakalı otomobil ile Orhan G’nin kullandığı 42 CRP 66 plakalı süt tankeri çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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