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Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 08.06.2020 01:42 | Son Güncelleme

Çorum’da bir otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Ata Caddesi’nde meydana geldi.

Çorum’da bir otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Ata Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza T.(60)’nın kullandığı 06 ZDR 07 plakalı traktör ile Gökhan A.’nın kullandığı 06 BPP 992 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ve Belkizar T. (59) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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