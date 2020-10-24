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Otomobil park halindeki minibüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 24.10.2020 02:59 | Son Güncelleme

Bilecik’te seyir halindeki otomobilin park halindeki minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Alınan bilgiye göre Bilecik’in Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi otogar karşısında aynı istikamete gitmekte olan henüz plakası alınamayan tırın sağ tarafından geçmek isteyen Samet A.(19) idaresindeki 35AGC243 plakalı otomobil yolun kenarında park halinde olan 11 AAD 876 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Bilecik’te seyir halindeki otomobilin park halindeki minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bilecik’in Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi otogar karşısında aynı istikamete gitmekte olan henüz plakası alınamayan tırın sağ tarafından geçmek isteyen Samet A.(19) idaresindeki 35AGC243 plakalı otomobil yolun kenarında park halinde olan 11 AAD 876 plakalı minibüse arkadan çarptı. Yaşanan kazada otomobil içinde yolcu olarak bulunan Furkan Ö.(17) araç içinde sıkışırken, sürücüde yaralandı. Sürücü Samet A. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli M. Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Otomobil içinde sıkışan yaralılardan Furkan Ö. ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken oda gider yaralılarla aynı hastaneye kaldırıldı. Furkan Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Samet A.nın ise hayati tehlikesi bulunduğu için Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma polis ekiplerince devam ediyor.

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Pazaryeri
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