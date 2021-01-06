YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Otomobil su kanalına uçtu

Otomobil su kanalına uçtu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 06.01.2021 09:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobil yoldan çıkarak su kanalına uçtu.Olay, sabah Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu yağ fabrikası önünde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobil yoldan çıkarak su kanalına uçtu.
Olay, sabah Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu yağ fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı yönüne seyir halindeki Okan Y. idaresindeki 59 ADM 771 plakalı otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği ve kaygan zeminin tesiriyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Su kanalına düşen otomobil kurtarıcı yardımı ile kanaldan çıkarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:57
Sabah
08:28
Öğle
13:21
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:29

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Eskin Eczanesi
Suleymanpasa
Hülya Eczanesi
Suleymanpasa
Melis Eczanesi
Suleymanpasa
Pelin Eczanesi
Suleymanpasa
Karadeniz Eczanesi
Kapakli
Akman Eczanesi
Cerkezkoy
Ilgaz Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.