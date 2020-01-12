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  4. Otomobil takla attı: 3 yaralı

Otomobil takla attı: 3 yaralı

MALATYA HABERLERİ  | 12.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya - Doğanşehir ilçe kara yolu Kelhalil Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya - Doğanşehir ilçe kara yolu Kelhalil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şerif Canpolat yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nerenle devrilerek takla attı.
Kaza sonucu, sürücü Şerif Canpolat ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alandılar.
Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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