Otomobil takla attı: 3 yaralı

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya - Doğanşehir ilçe kara yolu Kelhalil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şerif Canpolat yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nerenle devrilerek takla attı.

Kaza sonucu, sürücü Şerif Canpolat ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alandılar.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

