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Otomobil takla attı: 3 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.07.2020 00:06 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Abuzer K.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Abuzer K. idaresindeki 45 UH 334 plakalı Opel marka otomobil, Yeşilyurt Taziye Evi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Merve Ş., Yusuf Ç., ve Rumeysa Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

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