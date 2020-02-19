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Otomobil tır ile çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.02.2020 12:58 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tır ile çarpışan hafif ticari araç içindeki 2 kişi yaralandı.Kaza sabah saatlerinde Körfez D-100 karayolu, İstanbul istikameti yanyol üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tır ile çarpışan hafif ticari araç içindeki 2 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Körfez D-100 karayolu, İstanbul istikameti yanyol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 yan yol Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan A.H. idaresindeki 41 ACU 461 plakalı hafif ticari araç, C.Ş. idaresindeki 10 TD 420 plakalı trı ile çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü A.H. ve yanında bulunan T.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Derine Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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Haluk Eczanesi
Korfez
Beylik Eczanesi
Gebze
Eriş Eczanesi
Izmit
Ege Eczanesi
Izmit
Seyhan Eczanesi
Izmit
Alkan Eczanesi
Kandira
Darıca Leyla Eczanesi
Darica
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