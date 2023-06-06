Otomobil yeni Zigana Tüneli’nde alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, 16 JAB 18 plakalı otomobiliyle Trabzon’dan memleketi Gümüşhane’ye dönen Fahri Uçan, yeni Zigana Tüneline girdikten bir süre sonra aracından alev ve duman çıktığını fark etti.

Hemen aracını durdurarak terk eden Uçan, birdenbire alev topuna dönen otomobilini söndürmeye çalışsa da gözlerinin önünde otomobili küle döndü. Yangın ve aşırı duman nedeniyle yeni Zigana Tüneli’nin Trabzon-Gümüşhane istikametindeki tüpünde trafik akışı bir süre kesilirken, yalnızca metal aksamı kalan otomobil çekici yardımı ile tünelden çıkarıldı.

