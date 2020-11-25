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Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.11.2020 19:30 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, pompalı tüfekle otomobilde saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Harun Can Gerengi, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, pompalı tüfekle otomobilde saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Harun Can Gerengi, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 04.30 sıralarında park halindeki otomobilinde oturan (20) Harun Can Gerengi, pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çeşitli yerlerinden yaralanan Gerengi’ye ilk müdahalede bulunmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirdi.
Hastanede tedavi altına alınan Gerengi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için arama çalışması başlattı.
Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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