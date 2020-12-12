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Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.12.2020 18:02 | Son Güncelleme

Adıyaman’da nesli tükenme tehlikesinde olan çizgili sırtlan otomobil çarpması sonucu yaralandı.Adıyaman’ın Gerger ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlana otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan yaralandı

Adıyaman’da nesli tükenme tehlikesinde olan çizgili sırtlan otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Adıyaman’ın Gerger ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlana otomobil çarptı. Gerger-Kahta karayolu 20’inci kilometresinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yoldan karşıdan karşıya geçerken çarptı.
Köylüler tarafından yol kenarında fark edilen çizgili sırtların tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verildi.
Kaza yerine giden ekipler, yaralı sırtlanı kafeye alarak tedavisi için Şanlıurfa’da bulunan rehabilitasyon merkezine gönderildi.
Yaralı sırtlanın tedavisinin yapılmasının ardından doğaya salınacağını öğrenildi.

Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan yaralandı

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