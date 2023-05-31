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Otomobilin tırın altına girip 1 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

31.05.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da otomobilin yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarpıp altına girerek sürücünün hayatını kaybettiği, 8 yaşındaki kızının da yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Beylerce Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Duran (43) idaresindeki 55 ADN 933 plakalı otomobil hızlı bir şekilde gelerek yol kenarında park halinde bulunan Ömer Faruk Akarsel’in sürücülüğünü yaptığı 55 DN 933 plakalı tıra arkadan çarparak tırın altına girdi.

Kazada, otomobil sürücüsü Ali Duran olay yerinde hayatını kaybederken, 8 yaşındaki kızı Sahra Nil Duran yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

HIZ KADRANI 140-145 KİLOMETRE ARASINDA TAKILI KALDI

Otomobilin hızlı bir şekilde gelerek yol kenarındaki tıra arkadan çarpması ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Otomobilin çarpmanın etkisiyle hız kadranının 140 ile 145 kilometre arasında takılı kalması dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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