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Otomobilini satarken dolandırılmaktan son anda kurtuldu

10.11.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir kişi otomobilini satarken ‘Sazan Sarmalı’ yöntemiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Yeni evli çift ise bu yöntemle 350 bin lira dolandırıldı.

Olay, 1 Kasım Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki Mustafa Can Çakmak (25), 31 Ekim Salı günü 01 AFR 065 plakalı otomobilini satmak için internete ilan verdi. Bir süre sonra Hatay’dan isminin Halil olduğunu söyleyen birisi aradı ve aracı arkadaşının istediğini yarın Adana’ya gelip alabileceğini söyledi. Bunun üzerine Çakmak ve telefondaki şahıs araç için 500 bin liraya anlaştı.

TEYZEMİZİ YORDUK DEYİP SAHTE DEKONT YOLLADI

1 Kasım Çarşamba günü ise yeni evlendiğini söyleyen Ali Göksu (30) ve eşi Mersin’den gelerek araca eksper yaptırdı. Daha sonra Göksu çifti ve Çakmak notere gitti. Bu sırada Göksu çifti Hatay’daki Halil isimli şahsa 350 bin lirayı banka havalesi yaptı. Şahıs ise Mustafa Can Çakmak’ı arayıp, ‘Kardeşim araç annenin üstüne. Teyzemizi de yorduk ben sana 510 bin lira yolladım’ diyerek dekont gönderdi.

Para gelmedi, evli çift dolandırıldığını anladı
Ancak paranın yaklaşık 15 dakika içinde gelmemesi üzerine Mustafa Can Çakmak, Ali Göksu ile konuşup paranın Halil tarafından kendisine gönderilmediğini söyledi. Bunun üzerine Ali Göksu, ‘Biz Halil’e 350 bin lira yolladık. Araç için onunla 350 bin liraya anlaştık’ dedi. Çakmak ise şahısların dolandırıldığını söyledi ve Halil isimli şahsı tekrar aradıklarında cep telefonunun kapalı olduğunu gördü. Ardından taraflar polise giderek şikayetçi oldu.

“SATIŞI VERSEYDİM BEN MAĞDUR OLACAKTIM”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Mustafa Can Çakmak, ‘Sazan Sarmalı’ yöntemiyle dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu belirterek, “Ben dolandırılmaktan son anda kurtuldum. İşin gerçeğini öğrenince o gelen şahıslara ‘Bu Halil benim akrabam falan değil, bize ilan üzerinden ulaştı’ dedim. Ben onu deyince gelen kişilerde arabayı ilandan bulduklarını, söyledi. Ben satışı vermedim tabi. Eğer satışı verseydim dolandırılan taraf ben olacaktım. Hangi aracı alacaklarsa ruhsat sahibiyle görüşmeden, parayı hesaplarına almadan insanlar satış vermesinler” dedi.

“BENİ TEYZESİNİN OĞLU OLARAK TANITMIŞ”

Yeni evli çiftin altınlarını bozdurduğunu belirten Çakmak, “Bu insanlarda dolandırıldı. Adana’ya geldiler, benim aracımın değeri 500 bin lira ama onlar da 350 bin liraya alacaklarını sanmışlar. Altın bozdurup parayı Halil’in hesabına attılar. Bende onları arkadaş sandığım için herhangi bir şey demedim. Ancak sonradan öğrendim ki Halil denilen şahıs bu insanlara da beni teyzesinin oğlu olarak tanıtmış. Herkes buna çok dikkat etmeli” ifadelerini kullandı
İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı Ali Göksu ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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