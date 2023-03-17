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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

17.03.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi, Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu üzerinde Anamur istikametine seyir halinde olan Ejder M.(46) idaresindeki 07 ABA 484 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Ali Ö. (62) idaresindeki 07 UT 655 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü Ali Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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