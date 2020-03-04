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Otomobiller çarpıştı, 2 yaralı

BİLECİK HABERLERİ  | 04.03.2020 17:31 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Laz Ahmet Caddesi 816.

Otomobiller çarpıştı, 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Laz Ahmet Caddesi 816. Sokak kavşağında meydana gelen kazada, Seda K. idaresindeki 11 AAG 135 plakalı otomobil ile Rüveyda C.B. idaresindeki 26 FA 188 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücülerinden Seda K. ile birlikte diğer araçta yolcu olarak bulunan Ummuhan B. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller çarpıştı, 2 yaralı

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Gölpazarı Eczanesi
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Osmaneli
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